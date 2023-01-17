Кудымов Владимир Егорович
Место рождениядеревня Гуменцева, Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район, Тагильский округ, Уральская область, РСФСР, СССР
Дата рождения11.02.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1926
деревня Гуменцева, Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район, Тагильский округ, Уральская область, РСФСР, СССР
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Призыв на военную службу
18.11.1943
Новая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Призван Ново-Лялинским РВК Свердловской области. Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_guk1244886/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3Df53d070b62ece24470e7c9d4a601396av3%26data_vibitiy... Показать все
Военная служба
1943 или 1956
58-й отдельный стрелковый батальон войск НКВД СССР по охране особо важных предприятий промышленности (II ф) 18-й стрелковой дивизии войск НКВД СССР по охране особо важных предприятий промышленности Ис... Показать все
Военная служба
1943 или 1956
183-й стрелковый полк войск НКВД СССР по охране особо важных предприятий промышленности (в/ч 6358) 17-й стрелковой дивизии войск НКВД СССР по охране особо важных предприятий промышленности
Военная награда
1945
За участие в Великой Отечественной войне Указом Президиума Верховного Совета СССР от 09.05.1945 г. награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Военная служба
08.02.1956
Дата окончания службы: 08.02.1956
Получение воинского звания/чина
До 1956
Младший лейтенант
Место жительства
Около 1985
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Проживал с семьей
Смерть
Неизвестно