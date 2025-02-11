Пишкова (Прокудина) Евдокия Ивановна 1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Пишкова (Прокудина) Евдокия Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1821, Преображенка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умерла 18.03.1910, Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Отец
Прокудин Иван Яковлевич1799 г.р.
Мать
Прокудина Агафья Тихоновна1800 г.р.
Супруги
Пишков Емельян Петрович1820 г.р.
Дети
Труфанова (Пишкова) Анастасия Емельяновна07.12.1860 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Прокудин Иван Яковлевич

Мать: Прокудина Агафья Тихоновна

Преображенка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Гвардейская слобода

Бракосочетание
09.11.1839

Муж: Пишков Емельян Петрович

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
07.12.1860

Дочь: Труфанова (Пишкова) Анастасия Емельяновна

Отец ребёнка: Пишков Емельян Петрович

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
18.03.1910
Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.