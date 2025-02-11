Пишкова (Прокудина) Евдокия Ивановна
женский, родилась 1821, Преображенка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умерла 18.03.1910, Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область
ОтецПрокудин Иван Яковлевич1799 г.р.
МатьПрокудина Агафья Тихоновна1800 г.р.
Супруги
Пишков Емельян Петрович1820 г.р.
Дети
Труфанова (Пишкова) Анастасия Емельяновна07.12.1860 г.р.
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Рождение
1821
Преображенка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.11.1839
Рождение ребёнка
07.12.1860
Дочь: Труфанова (Пишкова) Анастасия Емельяновна
Отец ребёнка: Пишков Емельян Петрович
Смерть
18.03.1910
Гвардейская слобода