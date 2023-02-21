Васильев Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.10.1920
Сын: Васильев Евгений Иванович
Мать ребёнка: Васильева Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Федерольф Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Васильева Мария Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Андреево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно