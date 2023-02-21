Васильев Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1920

Сын: Васильев Евгений Иванович

Мать ребёнка: Васильева Мария Филипповна

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Федерольф Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Васильева Мария Филипповна

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Мария Филипповна

Работа или профессия
Неизвестно
Андреево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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