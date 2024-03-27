Бибижазира Мухамедвали Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.03.1871
Сын: Лотфулла
Отец ребёнка: Минкин Валиулла N1C1
Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Рождение ребёнка
29.08.1872
Отец ребёнка: Минкин Валиулла N1C1
д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минкин Валиулла N1C1
Смерть
1873
Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка