Бибижазира Мухамедвали Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибижазира Мухамедвали Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

1873

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
01.03.1871

Сын: Лотфулла

Отец ребёнка: Минкин Валиулла N1C1

Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Рождение ребёнка
29.08.1872

Сын: Хайрулла Валиулла Улы

Отец ребёнка: Минкин Валиулла N1C1

д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минкин Валиулла N1C1

Смерть
1873
Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
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