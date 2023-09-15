Копина Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопина Екатерина Николаевна

Копина Екатерина Николаевна

Место рождения

Алексеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.11.1917 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1917 ст.

Отец: Копин Николай Павлович

Мать: Копина Таисия Владимировна

Алексеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Предположительно, т.к. запись о рождении внесена в метрику Дмитриевской Исаевской церкви. Восприемница: Высоковской волости деревни Алексеева крестьянская девица Лидия Владимировна Артамошина https:... Показать все
Упоминание
22.10.1976
Получена справка о рождении: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410276#439
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.