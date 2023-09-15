Копина Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения21.11.1917 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
21.11.1917 ст.
Отец: Копин Николай Павлович
Предположительно, т.к. запись о рождении внесена в метрику Дмитриевской Исаевской церкви. Восприемница: Высоковской волости деревни Алексеева крестьянская девица Лидия Владимировна Артамошина https:... Показать все
Упоминание
22.10.1976
Получена справка о рождении: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410276#439
Смерть
Неизвестно