Поляков Иван Иванович
Место рожденияАбаканский острог (Сибирь)
Дата рождения22.08.1789 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1789 ст.
Отец: Поляков Иван Егорович
Абаканский острог (Сибирь)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иулания Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Анна Алексеевна
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно