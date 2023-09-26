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Поляков Иван Иванович

Место рождения

Абаканский острог (Сибирь)

Дата рождения

22.08.1789 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1789 ст.

Отец: Поляков Иван Егорович

Мать: Полякова Гликерия Ивановна

Абаканский острог (Сибирь)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иулания Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Анна Алексеевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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