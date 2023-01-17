Рыдзелева Софья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыдзелева Софья Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Бракосочетание
Между 1851 и 1856

Муж: Рыдзелев Марк Трофимович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Касприна Наталья Марковна

Отец ребёнка: Рыдзелев Марк Трофимович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Рождение ребёнка
14.02.1859

Сын: Рыдзелев Иван Маркович

Отец ребёнка: Рыдзелев Марк Трофимович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Григорий Федорович Золотов и казачка Акулина Ивановна Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Смерть
Неизвестно
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