Рыдзелева Софья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Бракосочетание
Между 1851 и 1856
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Касприна Наталья Марковна
Отец ребёнка: Рыдзелев Марк Трофимович
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Рождение ребёнка
14.02.1859
Отец ребёнка: Рыдзелев Марк Трофимович
Восприемники: казак Григорий Федорович Золотов и казачка Акулина Ивановна Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Смерть
Неизвестно