Нелюбин Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Нелюбин Василий

Автор
КТ
Трясцына К.

мужской, родился Неизвестно

умер До 1848

Дети
Нелюбин Никита ВасильевичС 1828 по 1833 г.р.
Нелюбин Козьма Васильевич1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1828 по 1833

Сын: Нелюбин Никита Васильевич

Мать ребёнка: Нелюбина Стефанида Ивановна

Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1834

Сын: Нелюбин Козьма Васильевич

Мать ребёнка: Нелюбина Стефанида Ивановна

Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Вахрушева (Нелюбина) Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Нелюбина Стефанида Ивановна

Смерть
До 1848

В имповедных росписях за 1848 его жена Стефанида Ивановна казана вдовой

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