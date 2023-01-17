Демьяновский Михаил Никитович (Никитич)
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти26.12.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Демьяновский Никита Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1937
Дочь: Пешкун Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Журавлева Вера Семеновна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Демьяновская Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Журавлева Вера Семеновна
Смерть
26.12.1944