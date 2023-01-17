Демьяновский Михаил Никитович (Никитич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьяновский Михаил Никитович (Никитич)

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Место рождения

Мишковка, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

26.12.1944

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Демьяновский Никита Михайлович

Мать: не указана

Мишковка, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
10.11.1937

Дочь: Пешкун Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Журавлева Вера Семеновна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Демьяновская Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Журавлева Вера Семеновна

Смерть
26.12.1944
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