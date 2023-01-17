Шундалов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1941
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Шундалов Иван Авдеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1937
Сын: Шундалов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Шундалова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
28.04.1940
Мать ребёнка: Шундалова Наталья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941
Вырица, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
убит во время прорыва из окружения