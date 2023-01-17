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Шундалов Иван Иванович

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Место рождения

Лутьянцево, Лесной муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Шундалов Иван Авдеевич

Мать: не указана

Лутьянцево, Лесной муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.08.1937

Сын: Шундалов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Шундалова Наталья Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.04.1940

Сын: Шундалов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Шундалова Наталья Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шундалова Наталья Михайловна

Смерть
1941
Вырица, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
убит во время прорыва из окружения
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