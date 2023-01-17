Нуреев Рудольф Хаметович
Место рожденияок. ст. Раздольная, Иркутская область
Дата рождения17.03.1938
Дата смерти06.01.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
ок. ст. Раздольная, Иркутская область
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
06.01.1993
Париж, Франция