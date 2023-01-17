Нуреев Рудольф Хаметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуреев Рудольф Хаметович

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Место рождения

ок. ст. Раздольная, Иркутская область

Дата рождения

17.03.1938

Дата смерти

06.01.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

ок. ст. Раздольная, Иркутская область
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
06.01.1993
Париж, Франция
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