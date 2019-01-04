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Иванова Кристина Сабировна
Иванова Кристина Сабировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.08.1992
Пол
Женский
Отец
Иванов Сабир Мазаир
1971 г.р.
Мать
Дубровина Костылева (Оксана) Николаевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1992
Отец:
Иванов Сабир Мазаир
Мать:
Дубровина Костылева Николаевна
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