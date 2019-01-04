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Иванова Кристина Сабировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1992

Отец: Иванов Сабир Мазаир

Мать: Дубровина Костылева Николаевна

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