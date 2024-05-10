Добровольский Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения02.01.1814 ст.
Дата смерти28.02.1831 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
02.01.1814 ст.
«Въ шляхтича воинаровскаго жителя Ιоанна Добровольскаго и жены его Марфты родился сынъ Иаковъ. Молитвованъ священникомъ Симиономъ Ятишевскимъ онимже и крещенъ». | ЦГИАК Украины - Центральный Государст... Показать все
Крещение
03.01.1814 ст.
«Въ шляхтича воинаровскаго жителя Ιоанна Добровольскаго и жены его Марфты родился сынъ Иаковъ. Молитвованъ священникомъ Симиономъ Ятишевскимъ онимже и крещенъ. | Воспріемникъ: Іосифъ Каленскій шляхтич... Показать все
Смерть
28.02.1831 ст.
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1667 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1831 год. л.386об