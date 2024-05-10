Добровольский Яков Иванович 02.01.1814 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Добровольский Яков Иванович

Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

02.01.1814 ст.

Дата смерти

28.02.1831 ст.

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

Около 1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1814 ст.

Отец: Добровольский Иван Васильевич

Мать: Добровольская Марфа Петровна

Винаровка, Київська область
«Въ шляхтича воинаровскаго жителя Ιоанна Добровольскаго и жены его Марфты родился сынъ Иаковъ. Молитвованъ священникомъ Симиономъ Ятишевскимъ онимже и крещенъ». | ЦГИАК Украины - Центральный Государст... Показать все
Крещение
03.01.1814 ст.
Винаровка, Київська область
«Въ шляхтича воинаровскаго жителя Ιоанна Добровольскаго и жены его Марфты родился сынъ Иаковъ. Молитвованъ священникомъ Симиономъ Ятишевскимъ онимже и крещенъ. | Воспріемникъ: Іосифъ Каленскій шляхтич... Показать все
Смерть
28.02.1831 ст.
Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1667 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1831 год. л.386об

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