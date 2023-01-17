(Сухачева) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сухачева) Полина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1941

Сын: Сухачев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Сухачев Иван

Толкачевка, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухачев Иван

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