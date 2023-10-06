Галай (Пищик) Марфа Ивановна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения28.06.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1876
Отец: Пищик Иван Матвеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.01.1895
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1897
Дочь: Галай Наталия Никитична
Отец ребёнка: Галай Никита Каллиникович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.12.1900
Отец ребёнка: Галай Никита Каллиникович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.10.1904
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Галай Никита Каллиникович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1907
Сын: Галай Андрей Никитич
Отец ребёнка: Галай Никита Каллиникович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1908
Отец ребёнка: Галай Никита Каллиникович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1911
Сын: Галай Иван Никитович
Отец ребёнка: Галай Никита Каллиникович
Смерть
Неизвестно