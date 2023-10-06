Галай (Пищик) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалай (Пищик) Марфа Ивановна

Галай (Пищик) Марфа Ивановна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

28.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1876

Отец: Пищик Иван Матвеевич

Мать: Пищик Соломония Ефимиевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.01.1895

Муж: Галай Никита Каллиникович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1897

Дочь: Галай Наталия Никитична

Отец ребёнка: Галай Никита Каллиникович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.12.1900

Сын: Галай Степан Никитович

Отец ребёнка: Галай Никита Каллиникович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.10.1904

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Галай Никита Каллиникович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1907

Сын: Галай Андрей Никитич

Отец ребёнка: Галай Никита Каллиникович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1908

Сын: Галай Михаил Никитович

Отец ребёнка: Галай Никита Каллиникович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1911

Сын: Галай Иван Никитович

Отец ребёнка: Галай Никита Каллиникович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close