Аникин Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникин Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.2007

Жена: скрыто настройками приватности

Красноярский край, г. Железногорск
Рождение ребёнка
27.02.2008

Дочь: Аникина Анастасия Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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