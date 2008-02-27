Аникин Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.2007
Жена: скрыто настройками приватности
Красноярский край, г. Железногорск
Рождение ребёнка
27.02.2008
Дочь: Аникина Анастасия Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности