Ладыгин Михаил Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1852
Дата смерти10.10.1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
27.06.1879
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Ладыгина Евпраксия Федоровна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 334 (1879) - с Добринка, Ново-Михайловка, Новоспасское, Дмитриевка https://ya.ru/archive/catalog/f251e4be-898f-4bf9-8508-8296cb239e55/12 Восприемники: Огарков Игнатий ... Показать все
Место жительства
Около 1879
Рождение ребёнка
01.12.1881
Дочь: Гаврилова Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Ладыгина Евпраксия Федоровна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 404 (1881) с Дмитриевка, Новоспасское, Добринка, Ново-Михайловка Восприемники: Сокольников ЕА, Золотарева НА
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Евфимия Михайловна
Рождение ребёнка
07.04.1887
Дочь: Агафья Михайловна
Мать ребёнка: Ладыгина Евпраксия Федоровна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 624 (1887) - с Дмитриевка, Новоспасское, Александровка, Гавриловка, Добринка Восприемники: Перов АМ, Сокольникова СЕ
Рождение ребёнка
17.09.1888
Дочь: Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Ладыгина Евпраксия Федоровна
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 76... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.1889
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 709 (1889) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Никольское, Александровка, Гавриловка, Добринка https://ya.ru/archive/catalog/0adb2c6f-5... Показать все