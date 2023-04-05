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Ладыгин Михаил Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1852

Дата смерти

10.10.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1879

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Ладыгина Евпраксия Федоровна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 334 (1879) - с Добринка, Ново-Михайловка, Новоспасское, Дмитриевка https://ya.ru/archive/catalog/f251e4be-898f-4bf9-8508-8296cb239e55/12 Восприемники: Огарков Игнатий ... Показать все
Место жительства
Около 1879
Рождение ребёнка
01.12.1881

Дочь: Гаврилова Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Ладыгина Евпраксия Федоровна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 404 (1881) с Дмитриевка, Новоспасское, Добринка, Ново-Михайловка Восприемники: Сокольников ЕА, Золотарева НА
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Евфимия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1887

Дочь: Агафья Михайловна

Мать ребёнка: Ладыгина Евпраксия Федоровна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 624 (1887) - с Дмитриевка, Новоспасское, Александровка, Гавриловка, Добринка Восприемники: Перов АМ, Сокольникова СЕ
Рождение ребёнка
17.09.1888

Дочь: Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Ладыгина Евпраксия Федоровна

Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 76... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладыгина Евпраксия Федоровна

Смерть
10.10.1889
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 709 (1889) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Никольское, Александровка, Гавриловка, Добринка https://ya.ru/archive/catalog/0adb2c6f-5... Показать все
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