Белокур (Яковлев) Дамиан Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1905 ст.
Дата смерти05.11.1905 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1905 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQL-Y?i=754&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
01.11.1905 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
05.11.1905 ст.
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-7SM9-5?i=121&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
06.11.1905 ст.
на кладбище д. Кровной | Рождество-Богородичная церковь