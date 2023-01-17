Лискачева Ида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лискачева Ида Александровна

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Место рождения

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Лискачев Александр Павлович

Мать: не указана

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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