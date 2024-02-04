Птушко Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Птушко Иван
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Птушко Иван
Рождение ребёнка
26.04.1919
Дочь: Птушко Анна Ивановна
Отец ребёнка: Птушко Иван
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Алифер (Птушко) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Птушко Иван
Рождение ребёнка
26.10.1926
Дочь: Птушко Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Птушко Иван
Смерть
Неизвестно