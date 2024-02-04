Птушко Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Птушко Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Птушко Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Птушко Иван

Чирки, Таборинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Птушко Григорий Иванович

Отец ребёнка: Птушко Иван

Чирки, Таборинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.04.1919

Дочь: Птушко Анна Ивановна

Отец ребёнка: Птушко Иван

Чирки, Таборинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Алифер (Птушко) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Птушко Иван

Чирки, Таборинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.10.1926

Дочь: Птушко Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Птушко Иван

Чирки, Таборинский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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