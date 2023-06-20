Поярков Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1927
Дата смерти09.08.1967
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1927
Отец: Поярков Иван Леонтьевич
Мать: Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
31.03.1956
Дочь: Перцева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Зоя Георгиевна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Галина Александровна
Мать ребёнка: Зоя Георгиевна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Поярков Александр Александрович
Мать ребёнка: Зоя Георгиевна
Смерть
09.08.1967
Причина смерти: Other | Погиб при спасении утопающего, ударился головой об арматура (плотина свх.Краснопартизанский) | Кустанай, свх. Краснопартизанксий, плотина
Похороны
Неизвестно
Кустанайское городское кладбище