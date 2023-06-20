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Поярков Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1927

Дата смерти

09.08.1967

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1927

Отец: Поярков Иван Леонтьевич

Мать: Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
31.03.1956

Дочь: Перцева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Зоя Георгиевна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Галина Александровна

Мать ребёнка: Зоя Георгиевна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Поярков Александр Александрович

Мать ребёнка: Зоя Георгиевна

Смерть
09.08.1967
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Причина смерти: Other | Погиб при спасении утопающего, ударился головой об арматура (плотина свх.Краснопартизанский) | Кустанай, свх. Краснопартизанксий, плотина
Похороны
Неизвестно
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Кустанайское городское кладбище
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