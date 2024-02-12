Анна Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Иоаннова

Анна Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фуров Василий Федоров

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Фурова Евстолия Васильева

Отец ребёнка: Фуров Василий Федоров

Рождение ребёнка
1915

Сын: Фуров Федор Васильев

Отец ребёнка: Фуров Василий Федоров

Смерть
Неизвестно

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