Анна Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Фурова Евстолия Васильева
Отец ребёнка: Фуров Василий Федоров
Рождение ребёнка
1915
Сын: Фуров Федор Васильев
Отец ребёнка: Фуров Василий Федоров
Смерть
Неизвестно