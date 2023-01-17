Еленевская Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Мария Антоновна
Отец ребёнка: Еленевский Антоний Гаврилович
Рождение ребёнка
09.02.1882
Сын: Еленевский Михаил Антонович
Отец ребёнка: Еленевский Антоний Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Еленевский Николай Антонович
Отец ребёнка: Еленевский Антоний Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Елена Антоновна
Отец ребёнка: Еленевский Антоний Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Еленевский Никанор Антонович
Отец ребёнка: Еленевский Антоний Гаврилович