Еленевская Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕленевская Евдокия

Еленевская Евдокия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Мария Антоновна

Отец ребёнка: Еленевский Антоний Гаврилович

Долгополье, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
09.02.1882

Сын: Еленевский Михаил Антонович

Отец ребёнка: Еленевский Антоний Гаврилович

Долгополье, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Еленевский Николай Антонович

Отец ребёнка: Еленевский Антоний Гаврилович

Долгополье, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Елена Антоновна

Отец ребёнка: Еленевский Антоний Гаврилович

Долгополье, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Еленевский Никанор Антонович

Отец ребёнка: Еленевский Антоний Гаврилович

Долгополье, Городокский район, Витебская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close