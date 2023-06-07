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Лунев Никифор Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Лунев Никифор Петров

Мать: Ефимия

Рождение ребёнка
1845

Сын: Лунев Николай Никифоров

Мать ребёнка: Мать Николай Никифоров

Рождение ребёнка
1848

Сын: Лунев Павел Никифоров

Мать ребёнка: Мать Николай Никифоров

Рождение ребёнка
1850

Сын: Лунев Филипп Никифоров

Мать ребёнка: Мать Николай Никифоров

Место жительства
1854
Тобольская губерния
По указу Казненной палаты от 22 Декабря 1853 г. №21935 переведены в Тобольскую губернию.
Смерть
Неизвестно
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