Лунев Никифор Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Лунев Никифор Петров
Мать: Ефимия
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Мать Николай Никифоров
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Мать Николай Никифоров
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Мать Николай Никифоров
Место жительства
1854
Тобольская губерния
По указу Казненной палаты от 22 Декабря 1853 г. №21935 переведены в Тобольскую губернию.
Смерть
Неизвестно