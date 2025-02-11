Судоргина (Веретина) Марфа Павлова
женский, родилась 1825
умерла Неизвестно
ОтецВеретин Павел Васильев1811 г.р.
МатьВеретина (Веретина) Акулина Данилова1800 г.р.
Супруги
Судоргин Василий Логвинов1830 г.р.
Дети
Судоргин Григорий Васильев22.01.1849 г.р.
(Судоргина) Агапия Васильева1851 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Судоргина) Агафья Васильева
Отец ребёнка: Судоргин Василий Логвинов
Бракосочетание
1847
Рождение ребёнка
22.01.1849
Сын: Судоргин Григорий Васильев
Отец ребёнка: Судоргин Василий Логвинов
Каликино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Судоргина) Агапия Васильева
Отец ребёнка: Судоргин Василий Логвинов
Рождение ребёнка
02.06.1859
Сын: Судоргин Тихон Васильевич
Отец ребёнка: Судоргин Василий Логвинов
Каликино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Судоргина) Гликерия Васильева
Отец ребёнка: Судоргин Василий Логвинов
Смерть
Неизвестно