Судоргина (Веретина) Марфа Павлова 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Судоргина (Веретина) Марфа Павлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1825

умерла Неизвестно

Отец
Веретин Павел Васильев1811 г.р.
Мать
Веретина (Веретина) Акулина Данилова1800 г.р.
Супруги
Судоргин Василий Логвинов1830 г.р.
Дети
Судоргин Григорий Васильев22.01.1849 г.р.
(Судоргина) Агапия Васильева1851 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Веретин Павел Васильев

Мать: Веретина (Веретина) Акулина Данилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Судоргина) Агафья Васильева

Отец ребёнка: Судоргин Василий Логвинов

Бракосочетание
1847

Муж: Судоргин Василий Логвинов

Рождение ребёнка
22.01.1849

Сын: Судоргин Григорий Васильев

Отец ребёнка: Судоргин Василий Логвинов

Каликино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Судоргина) Агапия Васильева

Отец ребёнка: Судоргин Василий Логвинов

Рождение ребёнка
02.06.1859

Сын: Судоргин Тихон Васильевич

Отец ребёнка: Судоргин Василий Логвинов

Каликино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Судоргина) Гликерия Васильева

Отец ребёнка: Судоргин Василий Логвинов

Смерть
Неизвестно

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