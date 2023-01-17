Широков Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1871
Бракосочетание
20.10.1889 ст.
Рождение ребёнка
07.09.1891
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Широкова Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Широкова Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Широкова Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Каргалова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Широкова Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Стефанида Ивановна
Мать ребёнка: Широкова Феврония Ивановна
Смерть
Неизвестно