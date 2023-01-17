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Широков Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1871

Отец: Широков Григорий Егорович

Мать: Широкова Федосья Петровна

Бракосочетание
20.10.1889 ст.

Жена: Широкова Феврония Ивановна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.09.1891

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Широкова Феврония Ивановна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Широков Василий Иванович

Мать ребёнка: Широкова Феврония Ивановна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Широков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Широкова Феврония Ивановна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Каргалова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Широкова Феврония Ивановна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Стефанида Ивановна

Мать ребёнка: Широкова Феврония Ивановна

Смерть
Неизвестно
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