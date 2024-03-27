Комиссарова (Крестен) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комиссарова (Крестен) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1901

Дата смерти

24.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1901

Отец: Крестен Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1921

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Комиссаров Василий

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.11.1925

Сын: Комиссаров Георгий

Отец ребёнка: Комиссаров Василий

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комиссаров Василий

Смерть
24.04.1982
Москва, город федерального значения Москва
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