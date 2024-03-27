Комиссарова (Крестен) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1901
Дата смерти24.04.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1901
Отец: Крестен Николай
Рождение ребёнка
22.03.1921
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Комиссаров Василий
Рождение ребёнка
12.11.1925
Сын: Комиссаров Георгий
Отец ребёнка: Комиссаров Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комиссаров Василий
Смерть
24.04.1982