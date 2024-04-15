Ахремичева Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1976
ПолЖенский
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.08.1976
Отец: Чура Иван Павлович
Мать: Чура Зоя Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахремичева София
Отец ребёнка: Ахремичев Василий Владимирович
Рождение ребёнка
15.11.1995
Дочь: Ахремичева Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Ахремичев Василий Владимирович
Рождение ребёнка
02.03.1999
Сын: Ахремичев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ахремичев Василий Владимирович
Рождение ребёнка
03.03.2003
Дочь: Ахремичева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Ахремичев Василий Владимирович
Рождение ребёнка
18.02.2005
Дочь: Ахремичева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Ахремичев Василий Владимирович
Рождение ребёнка
11.06.2008
Сын: Ахремичев Иоанн Васильевич
Отец ребёнка: Ахремичев Василий Владимирович
Рождение ребёнка
24.05.2012
Сын: Ахремичев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Ахремичев Василий Владимирович
Рождение ребёнка
01.08.2017
Сын: Ахремичев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ахремичев Василий Владимирович