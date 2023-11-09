Торшин Иван Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти28.04.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Егор Анисимов
Мать: Александра Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Торшина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Торшина Татьяна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Торшина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
21.04.1881
Сын: Торшин Яков Иванов
Мать ребёнка: Торшина Татьяна Иванова
Смерть
28.04.1891