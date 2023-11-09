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Торшин Иван Егоров

Место рождения

Ольсово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

28.04.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Егор Анисимов

Мать: Александра Петрова

Ольсово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торшин Василий Иванович

Мать ребёнка: Торшина Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торшин Гавриил Иванов

Мать ребёнка: Торшина Татьяна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873

Сын: Торшин Семен Иванович

Мать ребёнка: Торшина Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
21.04.1881

Сын: Торшин Яков Иванов

Мать ребёнка: Торшина Татьяна Иванова

Смерть
28.04.1891

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