Рупп Клементий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рупп Клементий Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рупп Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларина Ирма Клементьевна

Мать ребёнка: Рупп Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобзева Анна Клементьевна

Мать ребёнка: Рупп Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рупп Александр Клементьевич

Мать ребёнка: Рупп Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рупп Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Марта Клементьевна

Мать ребёнка: Рупп Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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