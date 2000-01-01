Рупп Клементий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рупп Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларина Ирма Клементьевна
Мать ребёнка: Рупп Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобзева Анна Клементьевна
Мать ребёнка: Рупп Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рупп Александр Клементьевич
Мать ребёнка: Рупп Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рупп Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Марта Клементьевна
Мать ребёнка: Рупп Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно