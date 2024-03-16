Кулагин Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулагин Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Кулагин Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Кулагина Татьяна

Рождение ребёнка
30.03.1884

Сын: Алексеев Алексей

Мать ребёнка: Кулагина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Кулагина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Кулагина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Емельян

Мать ребёнка: Кулагина Татьяна

Смерть
1905
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