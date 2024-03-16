Кулагин Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1905
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Кулагин Марк
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Кулагина Татьяна
Рождение ребёнка
30.03.1884
Сын: Алексеев Алексей
Мать ребёнка: Кулагина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Кулагина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Кулагина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Емельян
Мать ребёнка: Кулагина Татьяна
Смерть
1905