Казаев Абдулла/Абдулады
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Казаев Шарип
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Рождение ребёнка
05.06.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казаева (Бабакова) Бадагуш
Рождение ребёнка
18.01.1937
Дочь: (Казаева) Раиса
Мать ребёнка: Казаева (Бабакова) Бадагуш
Смерть
1941
Причина смерти: На войне
Рождение ребёнка
13.08.1943
Дочь: Заслонова Валентина
Мать ребёнка: Казаева (Бабакова) Бадагуш