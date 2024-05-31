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Казаев Абдулла/Абдулады

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.
1943 г.р.

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Казаев Шарип

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Рождение ребёнка
05.06.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казаева (Бабакова) Бадагуш

Рождение ребёнка
18.01.1937

Дочь: (Казаева) Раиса

Мать ребёнка: Казаева (Бабакова) Бадагуш

Смерть
1941
Причина смерти: На войне
Рождение ребёнка
13.08.1943

Дочь: Заслонова Валентина

Мать ребёнка: Казаева (Бабакова) Бадагуш

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