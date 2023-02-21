Галкин Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Галкин Алексей Петрович
Мать: Попова Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Галкина Ольга Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галкина Ольга Фроловна
Смерть
Неизвестно