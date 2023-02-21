Галкин Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкин Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галкин Алексей Петрович

Мать: Попова Татьяна Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Галкина Ольга Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галкина Ольга Фроловна

Смерть
Неизвестно
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