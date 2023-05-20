Иващенко Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения04.09.1947
Дата смерти2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1970
Мать ребёнка: Иващенко (Гусева) Галина Васильевна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.07.1974
Сын: Иващенко Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Иващенко (Гусева) Галина Васильевна
Смерть
2011