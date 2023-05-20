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Иващенко Сергей Петрович

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Место рождения

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

04.09.1947

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
10.02.1970

Сын: Иващенко Антон Сергеевич

Мать ребёнка: Иващенко (Гусева) Галина Васильевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.07.1974

Сын: Иващенко Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Иващенко (Гусева) Галина Васильевна

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
2011
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

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