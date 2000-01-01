Осинкина (Осинкина) Мария Пахомовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинкина (Осинкина) Мария Пахомовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1807 и 1808

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1807 и 1808

Отец: Пахомий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1828 и 1829

Сын: Осинкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Осинкин Василий Галактионович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1833

Сын: Осинкин Терентий Васильевич

Отец ребёнка: Осинкин Василий Галактионович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1838

Дочь: Василиса Васильевна

Отец ребёнка: Осинкин Василий Галактионович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
04.07.1841

Сын: Осинкин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Осинкин Василий Галактионович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
24.03.1844

Дочь: Осинкина Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Осинкин Василий Галактионович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
09.09.1848

Сын: Осинкин Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Осинкин Василий Галактионович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
05.02.1854

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Осинкин Василий Галактионович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1858
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