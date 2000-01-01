Осинкина (Осинкина) Мария Пахомовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1807 и 1808
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Между 1807 и 1808
Отец: Пахомий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1828 и 1829
Отец ребёнка: Осинкин Василий Галактионович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1833
Сын: Осинкин Терентий Васильевич
Отец ребёнка: Осинкин Василий Галактионович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1838
Дочь: Василиса Васильевна
Отец ребёнка: Осинкин Василий Галактионович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
04.07.1841
Сын: Осинкин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Осинкин Василий Галактионович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
24.03.1844
Дочь: Осинкина Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Осинкин Василий Галактионович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
09.09.1848
Отец ребёнка: Осинкин Василий Галактионович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
05.02.1854
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Осинкин Василий Галактионович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1858