Лорер (Изотова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лорер (Изотова) Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

28.08.1849

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1843

Муж: Лорер Николай Иванович

Супруг(-а): Надежда Васильевна Лорер (Изотова)
Рождение ребёнка
17.10.1844

Дочь: Гротгус Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Лорер Николай Иванович

Wodina, of Livland, Estonia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Лорер Николай Иванович

Смерть
28.08.1849
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