Лорер (Изотова) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти28.08.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1843
Супруг(-а): Надежда Васильевна Лорер (Изотова)
Рождение ребёнка
17.10.1844
Дочь: Гротгус Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Лорер Николай Иванович
Wodina, of Livland, Estonia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Лорер Николай Иванович
Смерть
28.08.1849