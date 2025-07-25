Белоусова (Белоусова) Мария Дмитриевна
женский, родилась Около 25.01.1858 ст., Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
умерла 04.07.1858 ст., Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
ОтецБелоусов Дмитрий АлександровичОколо 1829 ст. г.р.
МатьБелоусова (Виноградова) Татьяна Ивановна24.01.1832 ст. г.р.
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Рождение
Около 25.01.1858 ст.
Крещение
26.01.1858 ст.
Смерть
04.07.1858 ст.
Похороны
06.07.1858 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96M-G8GK?cc=5000050&lang=ru&i=847