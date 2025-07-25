Белоусова (Белоусова) Мария Дмитриевна Около 25.01.1858 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Белоусова (Белоусова) Мария Дмитриевна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась Около 25.01.1858 ст., Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область

умерла 04.07.1858 ст., Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область

Отец
Белоусов Дмитрий АлександровичОколо 1829 ст. г.р.
Мать
Белоусова (Виноградова) Татьяна Ивановна24.01.1832 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.01.1858 ст.

Отец: Белоусов Дмитрий Александрович

Мать: Белоусова (Виноградова) Татьяна Ивановна

Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96M-G8GK?cc=5000050&lang=ru&i=847

Крещение
26.01.1858 ст.
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область

Восприемники: Старший ординарный доктор (?) Надворный советник Александр Александров Тихомиров и Одоевского уезда села Ильинского умершего священника жена Мария Димитриева Белоусова https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96M-G8GK?cc=5000050&lang=ru&i=847

Смерть
04.07.1858 ст.
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область

От поноса https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896M-G8D6?cc=5000050&lang=ru&i=886

Похороны
06.07.1858 ст.
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область

На приходском кладбище https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896M-G8D6?cc=5000050&lang=ru&i=886

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