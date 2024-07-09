Губжев Лион Мамишевич 27.08.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжев Лион Мамишевич

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Место рождения

город Аделаида, Австралия

Дата рождения

27.08.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1955

Отец: Губжев Мамиша Хажумович

Мать: Губжева Любовь Романовна

город Аделаида, Австралия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губжева (Степаненко) Светлана Андреевна

Рождение ребёнка
18.08.1982

Дочь: Губжева Оксана Лионовна

Мать ребёнка: Губжева (Степаненко) Светлана Андреевна

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

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