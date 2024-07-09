Губжев Лион Мамишевич
Место рождениягород Аделаида, Австралия
Дата рождения27.08.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.08.1955
Отец: Губжев Мамиша Хажумович
Мать: Губжева Любовь Романовна
город Аделаида, Австралия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1982
Дочь: Губжева Оксана Лионовна
Мать ребёнка: Губжева (Степаненко) Светлана Андреевна
Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика