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Тереньев Виктор Николаевич

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Место рождения

Шала Пристань, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

02.05.1947

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Шала Пристань, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терентьева Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Терентьева Любовь Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терентьева Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
05.09.1974

Дочь: Терентьева Евгения Викторовна

Мать ребёнка: Терентьева Любовь Владимировна

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