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Неяглов Федор Ефимович

Место рождения

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Вычислено 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

HI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
1911
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
адрес: г. Нижний Новгород, ул. Напольно-Острожной д. Харитонова, прикащик; Источник: Алфавитный указатель адресов жителей Нижнего Новгорода на 1911 г.
Смерть
Неизвестно

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