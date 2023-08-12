Неяглов Федор Ефимович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
1911
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
адрес: г. Нижний Новгород, ул. Напольно-Острожной д. Харитонова, прикащик; Источник: Алфавитный указатель адресов жителей Нижнего Новгорода на 1911 г.
Смерть
Неизвестно