Нехорошева Лукерья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Нехорошев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Нехорошев Василий Степанович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Нехорошев Ефим Васильевич
Отец ребёнка: Нехорошев Василий Степанович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Нехорошев Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Нехорошев Василий Степанович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Нехорошев Трофим Васильевич
Отец ребёнка: Нехорошев Василий Степанович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Нехорошев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Нехорошев Василий Степанович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Нехорошев Яков Васильевич
Отец ребёнка: Нехорошев Василий Степанович
Смерть
Неизвестно