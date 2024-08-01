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Нехорошева Лукерья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехорошев Василий Степанович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Нехорошев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Нехорошев Василий Степанович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Нехорошев Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Нехорошев Василий Степанович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Нехорошев Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Нехорошев Василий Степанович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Нехорошев Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Нехорошев Василий Степанович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Нехорошев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Нехорошев Василий Степанович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Нехорошев Яков Васильевич

Отец ребёнка: Нехорошев Василий Степанович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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