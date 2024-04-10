Крикунов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крикунов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крикунов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Борзилова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: Борзилова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
06.01.1974

Дочь: Назарова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Борзилова Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно

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