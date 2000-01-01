Куропаткина Зельфия Раимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1967
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1967
Отец: Вахитов Раим
Мать: Вахитова Минегелсем
Рождение ребёнка
27.12.1987
Сын: Феймуллин Фердинант Феимуллович
Отец ребёнка: Куропаткин Феймулла Минетуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куропаткин Феймулла Минетуллович