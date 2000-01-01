Куропаткина Зельфия Раимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куропаткина Зельфия Раимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1967

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1967

Отец: Вахитов Раим

Мать: Вахитова Минегелсем

Рождение ребёнка
27.12.1987

Сын: Феймуллин Фердинант Феимуллович

Отец ребёнка: Куропаткин Феймулла Минетуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куропаткин Феймулла Минетуллович

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