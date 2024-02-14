Кантимиров Кадермет
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Биктимиров Кантимир
Мать: не указана
д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: ?
д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: ?
д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: (Вялишина) Азимя Вторая Жена
д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1838
Сын: Кадерметов Хамидулла
Мать ребёнка: (Вялишина) Азимя Вторая Жена
д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кадерметов Эксан
Мать ребёнка: (Вялишина) Азимя Вторая Жена
д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно