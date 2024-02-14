Кантимиров Кадермет 1780 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кантимиров Кадермет

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Биктимиров Кантимир

Мать: не указана

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1805

Сын: Кадерметов Абдулсалям

Мать ребёнка: ?

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1807

Сын: Кадерметов Абдулсаттар

Мать ребёнка: ?

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кадерметов Мифтахутдин

Мать ребёнка: (Вялишина) Азимя Вторая Жена

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кадерметов Хамидулла

Мать ребёнка: (Вялишина) Азимя Вторая Жена

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1841

Сын: Кадерметов Эксан

Мать ребёнка: (Вялишина) Азимя Вторая Жена

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно

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