Канбарова Пелагея Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канбарова Пелагея Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Канбаров Сергей Барисов

Отец ребёнка: Камбаров Барис Иванов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Барисова

Отец ребёнка: Камбаров Барис Иванов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марфа Барисова

Отец ребёнка: Камбаров Барис Иванов

с. Пушкарская слобода
Смерть
Неизвестно
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