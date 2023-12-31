Канбарова Пелагея Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Камбаров Барис Иванов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Барисова
Отец ребёнка: Камбаров Барис Иванов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марфа Барисова
Отец ребёнка: Камбаров Барис Иванов
с. Пушкарская слобода
Смерть
Неизвестно