Мать — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мать

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тумаков Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тумаков Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тумаков Тимофей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тумаков Петр

Отец ребёнка: не указан

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