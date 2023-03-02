Селезнёва (Савенко) Мария Андреевна
женский, родилась 09.05.1903, Бердянск
умерла 20.11.1985, Шерстки, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
ОтецСавенко Андрей ФотиевичДо 1863 г.р.
МатьСавенко (Луцкая) Феодора Васильевна12.09.1867 г.р.
Супруги
Селезнёв Петр Иванович22.08.1904 г.р.
Дети
Селезнев Николай Петрович19.12.1925 г.р.
(Селезнева) Валентина Петровна19.01.1928 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
09.05.1903
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.02.1925
Рождение ребёнка
19.12.1925
Сын: Селезнев Николай Петрович
Отец ребёнка: Селезнёв Петр Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1928
Дочь: (Селезнева) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Селезнёв Петр Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1938
Отец ребёнка: Селезнёв Петр Иванович
Смерть
20.11.1985
Шерстки, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область