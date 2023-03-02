Селезнёва (Савенко) Мария Андреевна 09.05.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селезнёва (Савенко) Мария Андреевна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 09.05.1903, Бердянск

умерла 20.11.1985, Шерстки, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область

Отец
Савенко Андрей ФотиевичДо 1863 г.р.
Мать
Савенко (Луцкая) Феодора Васильевна12.09.1867 г.р.
Супруги
Селезнёв Петр Иванович22.08.1904 г.р.
Дети
Селезнев Николай Петрович19.12.1925 г.р.
(Селезнева) Валентина Петровна19.01.1928 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1903

Отец: Савенко Андрей Фотиевич

Мать: Савенко (Луцкая) Феодора Васильевна

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
09.02.1925

Муж: Селезнёв Петр Иванович

Супруг(-а): Мария Андреевна Селезнева (Савенко)

Рождение ребёнка
19.12.1925

Сын: Селезнев Николай Петрович

Отец ребёнка: Селезнёв Петр Иванович

Рождение ребёнка
19.01.1928

Дочь: (Селезнева) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Селезнёв Петр Иванович

Рождение ребёнка
02.03.1938

Сын: Селезнёв Игорь Петрович

Отец ребёнка: Селезнёв Петр Иванович

Смерть
20.11.1985
Шерстки, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область

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