Gareev Timerjan Sug(h)aib — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGareev Timerjan Sug(h)aib

Gareev Timerjan Sug(h)aib

avatar

Место рождения

Ишмуратово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.03.1917

Дата смерти

21.03.1999

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Вычислено 1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1917

Отец: Gareev Suhaib Muhammad Garay

Мать: Rayanova (Абдульмазитовичи) Minsafa ar-R(i)ayan

Ишмуратово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Gareeva (Nurgaleeva-Мунаваровичи) Shamsivafa Nurgaleeva

Ишмуратово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Gareeva (Nurgaleeva-Мунаваровичи) Shamsivafa Nurgaleeva

Новокулево, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
21.03.1999
Рятуш, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.