Gareev Timerjan Sug(h)aib
Место рождения
Дата рождения28.03.1917
Дата смерти21.03.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1917
Рождение ребёнка
11.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Gareeva (Nurgaleeva-Мунаваровичи) Shamsivafa Nurgaleeva
Рождение ребёнка
11.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Gareeva (Nurgaleeva-Мунаваровичи) Shamsivafa Nurgaleeva
Новокулево, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
21.03.1999
Рятуш, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан