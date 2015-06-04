Меньшикова Людмила Сергеевна
Место рождения
Дата рождения25.08.1950
Дата смерти04.06.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
04.06.2015
Место жительства
По 2015