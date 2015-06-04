Меньшикова Людмила Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшикова Людмила Сергеевна

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Место рождения

Забелино, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

25.08.1950

Дата смерти

04.06.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Забелино, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
04.06.2015
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 2015
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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