Литвиненко Игнат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1754 ст.
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.
Сын: Литвиненко Никифор Игнатов
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.
Сын: Литвиненко Демьян Игнатов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно