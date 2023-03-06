Литвиненко Игнат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвиненко Игнат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1754 ст.

Сын: Литвиненко Семен Игнатов

Мать ребёнка: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.

Сын: Литвиненко Клим Игнатов

Мать ребёнка: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.

Сын: Литвиненко Ефим Игнатов

Мать ребёнка: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.

Сын: Литвиненко Никифор Игнатов

Мать ребёнка: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.

Сын: Литвиненко Демьян Игнатов

Мать ребёнка: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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